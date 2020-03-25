2020-03-25T11:21:40+03:00
Общество

Двое сибиряков убили лося после того, как посмотрели ролик с животными

Суд отправил их в тюрьму
Ульяна ДЖАНКОВА
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За убитого лося сибиряки получили срок.За убитого лося сибиряки получили срок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Чулымском районном суде вынесли приговор двоим сибирякам. Их отправили в тюрьму на три года за то, что они убили лося. На незаконную охоту мужчину поехали 31 мая 2019 года. Их поймали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».

— Им отправили видеоролик с изображением нескольких особей лосей. После этого мужчины без специального разрешения отправились в охотничьи угодья. Там они застрелили одного лося, чем нанесли ущерб государству в размере 80 тысяч рублей, — говорится в сообщении Чулымского районного суда.

Согласно закону, ущерб считается крупным. Помимо реального срока, браконьеры вернули 75 тысяч рублей государству.

Приговор не обжалован, вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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