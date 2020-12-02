Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 2 декабря 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

От коронавируса умерли 750 человек с начала вспышки. Фото: КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 2 декабря 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1544 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 22864 человека, в том числе у 1433 ребенка, при этом выздоровели 18574 пациента, скончались 750 человек.

В Искитимской ЦРБ умерла 68-летняя врач-терапевт Галина Мазалова. Женщина заразилась коронавирусом и долго болела. Ее имя появилось в списке памяти медиков, умерших от коронавируса. Женщина проработала в больнице более 40 лет. Напомним, режим повышенной готовности планируют продлить до конца марта 2021 года.

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