Умерла Галина Мазалова — врач-терапевт искитимской больницы заразилась коронавирусом

В Искитиме умер от коронавируса врач-терапевт. Фото: Олег Укладов/ТВК

Во вторник, 1 декабря, стало известно о том, что в Искитимской ЦРБ умерла 68-летняя врач-терапевт Галина Мазалова. Женщина заразилась коронавирусом и долго болела. Ее имя появилось в списке памяти медиков, умерших от коронавируса.

— Она умерла больше двух недель назад. Долго болела. В больнице работала давно, больше 40 лет на одном участке, — рассказал КП-Новосибирск главврач Искитимской ЦРБ Алексей Кайгородов.

По официальным данным, в регионе с начала вспышки от коронавируса умерли 750 пациентов инфекционных госпиталей. В основном это пожилые люди.

Режим повышенной готовности планируют продлить до конца марта 2021 года. До его отмены в общественных местах необходимо быть в защитных масках, соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, а людям старше 65 лет находиться на самоизоляции.

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