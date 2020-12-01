В России делать пластические операции стало дороже

В России выросли цены на пластические операции. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В России выросли цены на пластические операции. По словам экспертов, это связано с изменением курсов валют, из-за чего увеличилась стоимость импортных расходных материалов.

— Конечно, рост цен на расходные материалы не мог не повлиять на удорожание пластических операций, ведь увеличилась их себестоимость, — пояснила изданию NEWS.ru пластический хирург Министерства здравоохранения РФ доктор медицинских наук, профессор Наталья Мантурова.

По словам эксперта, на основные направления операций, такие как блефаропластика, ринопластика, маммопластика и face lifting, цены поднялись примерно на 14%. При этом, это все же значительно меньше повышения цен на расходные материалы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как после снятия самоизоляции в России стали чаще покупать аксессуары для свадеб. По данным экспертов, по сравнению с последней неделей июля, в первую неделю августа спрос на подвенечные платья увеличился на 58%, а на наряды для свадебных вечеринок — на 24%. При этом стоимость на них продолжала оставаться демократичной: самые популярные модели, которые чаще всего выбирали невесты, можно было приобрести, в среднем, за 6-8 тысяч рублей.

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