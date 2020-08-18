Дождались: невесты после самоизоляции скупают свадебные платья

В первую неделю августа спрос на подвенечные платья увеличился на 58%. Фото: Андрей АБРАМОВ

После самоизоляции в России стали чаще покупать аксессуары для свадеб. По данным экспертов, по сравнению с последней неделей июля, в первую неделю августа спрос на подвенечные платья увеличился на 58%, а на наряды для свадебных вечеринок — на 24%. Самые популярные модели, которые чаще всего выбирают невесты, можно приобрести в среднем за 6-8 тысяч рублей. Что касается свадебных аксессуаров, то их продажи за последнее время выросли на 10%. Чаще всего будущие невесты покупали кринолин, фату и перчатки. Такие аксессуары можно приобрести в примерном ценовом диапазоне от 150 до 1000 рублей.

— Повышенный интерес к свадебным атрибутам в последнее время вызван завершением периода самоизоляции. Кроме того, август традиционно являются «бархатным сезоном» бракосочетаний», — пояснил руководитель направления «Мода» AliExpress Россия Дмитрий Александров.

Популярностью у девушек в этом сезоне пользуются платья с классическим фасоном: имеющие корсет с деликатной вышивкой или кружевом и пышную юбку трапециевидной формы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что эксперты предполагали, что из-за самоизоляции мог значительно увеличиться спрос на загородные дома. Мы рассказывали, где самые дорогие дачи и где найти варианты подешевле, а также на что обращать внимание при выборе участка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

А на даче все иначе: сибиряки готовы променять душные квартиры на загородные дома, устав от самоизоляции

Рассказываем, где купить дачу в Новосибирске, как найти комфортные варианты класса люкс и недорогие участки с огородом (подробнее).