Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 1 декабря 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Коронавирус не покидает Новосибирск. Фото: КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 1 декабря 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1615 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 22687 человек, в том числе у 1431 ребенка, при этом выздоровели 18408 пациентов, скончались 743 человека.

Напомним, режим повышенной готовности планируют продлить еще на три месяца, до 31 марта. По-прежнему необходимо будет носить защитные маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. При этом, как отметил губернатор Андрей Травников, от новогодних мероприятий отказываться не будут. Праздники будут проведены по санитарным требованиям Роспотребнадзора.

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