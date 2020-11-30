Мэрия рассказала, как украсят Новосибирск к Новому году 2021: три вещи, которые удивят сибиряков

В мэрии рассказали, как будет оформлен Новосибирск к Новому году. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В мэрии рассказали, как будет оформлен Новосибирск к Новому году. По словам вице-мэра и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анны Терешковой, стилистика праздничных украшений будет очень оригинальной — они будут посвящены чемпионату мира по хоккею, который пройдет в нашем городе.

— К сожалению, пока что у нас еще нет официальных символов чемпионата, в том числе и его логотипа. Мы надеемся, что он появится у нас позже, хотя бы к середине декабря. Но мы уже сейчас продумываем оформление с акцентом на «хоккейные детали». Чтобы все жители города понимали, что уже в 2022-2023 годах мы будем принимать такое масштабное мероприятие, — пояснила КП-Новосибирск Анна Терешкова.

По словам Анны Терешковой, в украшениях будут указаны год проведения чемпионата и само его название. Кроме того, планируется также установить в ледовом городке скульптуры в виде хоккеистов. В целом, эта стилистика в том или ином виде будет встречаться на главной праздничной площадке у оперного театра, в ледовом городке на набережной, в детском ледовом городке в центральном парке, а также на всех других катках города.

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