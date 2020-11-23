Новый год 2021 в Новосибирске: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Сквер перед оперным снова украсят. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Уже через пять недель сибиряки будут отмечать Новый год 2021 в Новосибирске. В мэрии пояснили, как он пройдет.

— Программу новогодних мероприятий мы обычно начинаем разрабатывать за полгода. В этом году мы понимали, что эпидемиологическая обстановка может внести свои коррективы, поэтому заранее продумывали вариант проведения праздника без массовых мероприятий. Так, с учетом сложившейся ситуации в регионе, было принято решение отказаться от проведения массовых мероприятий. При этом, город будет украшен, будут работать праздничные и спортивные зимние площадки. В частности, в Новосибирске будет открыта лыжня в Центральном парке, залит 21 каток и около 50 хоккейных коробок, — рассказала КП-Новосибирск вице-мэр Новосибирска и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.

В этом году основная площадка празднования Нового года и главная елка будут перенесены с улицы Ленина в Театральный сквер. Перед оперным театром также зальют каток. По словам Анны Терешковой пространства с катками и лыжными трассами должны будут появиться в каждом районе города. А в центральном парке в этом году разместится детская игровая зона с горками и лабиринтами. Эти объекты планируют открыть приблизительно к середине декабря.

Кроме того, на Михайловской набережной появится традиционный ледовый городок, а в Первомайском сквере пройдет фестиваль снежных фигур. Их дата открытия будет напрямую зависеть от погодных условий, однако планируется, что к концу декабря они уже должны начать работать.

— Несмотря на то, что в Новогоднюю ночь у нас не планируется проведение каких-либо массовых мероприятий, людям никто не запрещает выходить на улицу. Конечно же, создавать массовые скопления не стоит, но мы уже заранее предупредили полицейских, которые будет следить в праздник за порядком, чтобы они все же были немного лояльнее к людям, — пояснила Анна Терешкова. — При этом, хочу напомнить, что Роспотребнадзор все же рекомендует сам Новый год отмечать дома, а вот в другие дни — с пользой проводить время на улице. Для этого мы постараемся создать в городе все условия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru