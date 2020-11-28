Художница в комиксе о сибирских городах нарисовала Новосибирск низеньким выскочкой - что вы ей ответите?

Юноша-Новосибирск унаследовал светлые волосы от переселенцев-старообрядцев. Фото: предоставлено автором комикса // Алена Мартынова

Художница из Екатеринбурга - иллюстратор Александра «Zarni Gato» - выпустила анонс исторического комикса «Гардарика. Сибирские города» на YouTube. Девушка рисует в жанре «хуманизации», когда города и целые страны изображают в виде людей с похожим характером. В первый выпуск вошли трое парней — Омск, Красноярск и Новосибирск, а также девушка — Кемерово.

— Новосибирск, ожидаемо, один из самых юных олицетворений. Он такой низенький, потому что только начал свой рост в костюме работника ЖД. Омск отвечал за военщину — «Сибирская Спарта», Красноярск — за деньги и золотодобычу. Томск — за науку. Именно по Томску более всего и ударило появление Ново-Николаевска. Притом почти все соседи в какой-то степени считали Новосибирска выскочкой, — рассказала «КП-Новосибирск» Александра.

Соседние города называли молодой Новосибирск выскочкой. Фото: предоставлены автором комикса

Автор объяснила характер человека — Новосибирска. По сюжету комикса парень появился в нужное время в нужном месте и смог ухватиться за свой шанс, поэтому и превзошел соседей. Молодой человек интересуется наукой: биологией, физикой и химией и авиацией — благодаря Покрышкину. Близко общается с Барнаулом, Кемерово и, все же, Томском.

Пользователи соцсетей не узнали Новосибирск в маленьком, щупленьком юноше.

— Сначала не узнала Новосибирск, сильно изменился в лице. А Кема милашка, это да, — написала Дарья.

— Очень странный вопрос, а какой рост у Сибушки сейчас?, — переживает Firepaw.

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