«Будто фильм-катастрофа»: фотограф снял с высоты пустой Новосибирск
В субботу, 28 марта, фотограф Роман Шаленкин снял Новосибирск с высоты птичьего полета. На кадрах видно, город заметно опустел. КП-Новосибирск Роман рассказал, что фотографировал улицы Новосибирска в течение часа: с 7.30 до 8.30. Снимками сибиряк поделился в своем аккаунте в Инстаграме.
— Спасибо всем, кто остался дома! Друзья, спасибо тем, кто проявил сознательность и решил отсидеться дома. Это лучшее, что мы можем сделать в этой непростой ситуации, — написал Роман. — Это не выходные. Это борьба за наше будущее! Потерпите, пожалуйста. Ведь это не так уж и сложно. Я собираюсь доделать накопившиеся дела, посмотреть пару новых фильмов, почитать. Научиться готовить хоть что-нибудь.
Фотографировал сибиряк утром, уверяет, не было ни души. Фото: Роман Шаленкин
Реакция на кадры пустого города вызвали разные эмоции у подписчиков Романа.
— Это рай для интроверта!
— Есть время остановиться немного и побыть дома.
Он поблагодарил новосибирцев за то, что не стали игнорировать правила безопасности в условиях эпидемии. Фото: Роман Шаленкин
— Некрасиво! Куда красивее, когда по улицам ездят троллейбусы и летают самолеты! Когда жизнь кипит!
Также в комментариях новосибирцы рассказали, что ближе к обеду город вновь стал оживленным.
Вот только ближе к обеду Новосибирск вновь стал оживленным. Фото: Роман Шаленкин
— Сейчас в центре обычное для выходного дня количество людей и машин. Ну, может совсем чуть-чуть поменьше, чем недели 2 назад. Но не существенно.
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