Погода на новогодние праздники 2021 в Новосибирске: когда придут морозы

Синоптики обещают январские морозы Фото: Влад КОМЯКОВ

Синоптики обещают, что погода на новогодние праздники 2021 в Новосибирске будет морозной. В начале января регион ждет вторжение арктических масс и нужно готовиться к похолоданию до минус 25 градусов.

— Мы предполагаем, что январь 2021 года будет холоднее обычного в среднем на 2 градуса за счет вторжения арктических воздушных масс. Осадков выпадет меньше нормы, это сухой месяц, — уверен пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Метеорологи сообщают, что средняя температура января 2021 года составит -18,3 градуса мороза. Согласно долгосрочным наблюдениям, в январе 2021 года стоит ожидать в среднем -15 градусов днем и -24 градуса ночью. В большинство дней ясно, без осадков.

Прогноз Mail.ru на начало января 2021 года был рассчитан на основе наблюдений за последние 12 лет. По данным сервиса, с 1 по 10 января 2021 года днем будет -13…-15 градусов, ночью похолодает до -17…-21 градус.

По информации World Weather.ru, с 1 по 10 января 2021 года днем в Новосибирске ожидается до -11…-16 градусов, ночью - до -15…-19 градусов.

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