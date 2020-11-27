Погода на Крещение 2021 в Новосибирске: рассказываем, придут ли морозы

Рассказываем, какой будет погода на Крещение 2021 в Новосибирске. Фото: Екатерина ИВАНОВА

Рассказываем, какой будет погода на Крещение 2021 в Новосибирске. По словам синоптиков, январь в этом году может выдаться морозным.

— Согласно сезонному прогнозу погоды, в Новосибирской области в январе будет доминировать область повышенного атмосферного давления, возможно вторжение арктических воздушных масс. Поэтому, вероятно, что общий температурный фонд в этом месяце будет на 1-2 градуса ниже нормы. Однако, с учетом общей тенденции потепление, вполне возможны некие коррективы, — пояснили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Согласно прогнозам погоды сервиса Mail.ru, на 19 января в Новосибирской области ожидается температура в районе -16 -22 градусов.

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