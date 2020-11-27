На свалке под Новосибирском в луже крови нашли тело мужчины

На свалке под Новосибирском нашли погибшим пропавшего мужчину. Фото: Андрей КОПАЛОВ

На свалке под Новосибирском нашли погибшим пропавшего мужчину. Сибиряка искала полиция после заявления его сестры.

— Сестра пропавшего мужчины обратилась за помощью к участковому полицейскому днем 26 ноября, во время его обхода, и сообщила о случившемся. Мужчину сразу же начали искать, спустя некоторое время его тело обнаружили на свалке около железнодорожной станции в Черепановском районе Новосибирской области. Рядом с телом было много крови, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что поиски Татьяны Кучеевой, которая пропала, отправившись продавать свой автомобиль, также закончились трагедией. В следственном комитете сообщили, что тело погибшей женщины нашли в 100 метрах от одного из домов по улице Заобской Ленинского района Новосибирска

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