Погода на Новый год 2021 в Новосибирске: что ждет сибиряков в праздничную ночь

Новосибирцы надеются на теплую новогоднюю ночь Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Погода на Новый год 2021 в Новосибирске будет по-настоящему зимней: синоптики обещает снегопады и слабые морозы. По предварительным прогнозам, заморозки будут на два-три градуса ниже среднего.

— Декабрь 2020 года в Новосибирске в среднем на 1-2 градуса выше нормы. Январь 2021 года, наоборот, будет холоднее обычного на 2 градуса — ожидается прекращение снегопадов. По всем расчетам предполагается, что возможны арктические вторжения. Однако весь 2020 год у нас выдался рекордно жарким, — уверен пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

По данным «Яндекс. Погоды»:

31 декабря 2020 года днем -12 градусов, ночью -11 градусов. Пасмурно, без осадков. Ветер около 7 м/с.

1 января 2021 года днем -12 градусов, ночью -16 градусов. Пасмурно, снегопады. Ветер около 8,3 м/с.

Центр «Фобос» сообщает:

31 декабря 2020 года днем -6 градусов, ночью -11 градусов. Облачно, умеренный снег.

1 января 2021 года днем -9 градусов, ночью -13 градусов. Облачно, умеренный снег.

По информации «World Weather.ru”

31 декабря 2020 года днем -11 градусов, ночью -15 градусов. Пасмурно, без осадков.

1 января 2021 года днем -13 градусов, ночью -17 градусов. Облачно, без осадков.

По данным сайта «Accuweather.ru»

31 декабря 2020 года днем -15 градусов, ночью -18 градусов. Облачно, небольшой снег.

1 января 2021 года днем -14 градусов, ночью -20 градусов. Облачно, небольшой снег.

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