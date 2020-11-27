«Он же сейчас взорвется!»: под Новосибирском загорелся школьный автобус

Под Новосибирском вспыхнул школьный автобус. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Под Новосибирском вспыхнул школьный автобус. К счастью, детей успели вовремя вывести из салона.

— Вчера, 26 ноября, в селе Барышево во время посадки в него школьников загорелся автобус «ПАЗ». Всех детей успели вывести из салона до момента сильного возгорания и задымления, обошлось без пострадавших. Возможно, причиной возгорания могла стать неисправность в проводке, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на очевидцев.

В сеть попало также и видео ЧП. Школьники снимали происходящее из окна здания. При этом, мнения детей, комментирующих ролик, разделились. Некоторым ребятам этот инцидент показался даже забавным, а некоторые школьники переживали, что загоревшийся автобус может взорваться и его обломки повредят здание.

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