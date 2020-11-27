Стало известно, почему загорелся школьный автобус под Новосибирском

В региональном министерстве образования прокомментировали загоревшийся школьный автобус. Фото: Кадр из видео

В региональном министерстве образования прокомментировали загоревшийся школьный автобус в селе Барышево под Новосибирском. Напомним, инцидент случился 26 ноября.

— Загорелась катушка зажигания в подкапотном пространстве автобуса, на котором школьники ездят на учебу и возвращаются домой. Возгорание произошло в момент запуска двигателя, до начала движения. Сопровождающим учителем дети были оперативно выведены из автобуса, никто не пострадал. Потушить огонь смог водитель автобуса с помощью штатных огнетушителей. Автобус оперативно заменили, всех школьников благополучно отвезли домой, — пояснили в областном министерстве образования. — Этот автобус — 2013 года выпуска и соответствует требованиям ГОСТа. Перед началом учебного года прошел обязательный технический осмотр. Перед выпуском автобуса на маршрут его также осматривали специалисты — никаких неисправностей найдено не было.

Сейчас уже организована комиссия по проведению служебной проверки по факту возгорания. К данной проверке будет также привлечена экспертная организация. Министерство образования взяло на особый контроль эту ситуацию.

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Происходящее снимали на видео сами школьники (подробнее).