Появилось видео, как из снега достают «Руслан», совершивший жесткую посадку в Новосибирске

АН-124 выкатился с взлетно-посадочной полосу после экстренной посадки. Фото: «АСТ-54»

В пятницу, 27 ноября, было обнародовано видео, как «Руслан», жестко приземлившийся в «Толмачево», достают из снега. Многотонный борт не так-то просто было сдвинуть с места. При аварийной посадки борт выехал с взлетно-посадочной полосы. Видео опубликовано в телеграмм-канале «Novo-Siberian spotter».

В авиакомпании «Волга-Днепр», которой принадлежит грузовой самолет, рассказали, для чего его решили вытащить из ямы.

— Его транспортируют на ровную поверхность на территории аэропорта. Это необходимо для того, чтобы комиссия, которая расследует причину аварии, могла продолжить свою работу, — рассказала КП-Новосибирск Марина Исайкина.

Напомним, АН-124 вылетел из Новосибирска в Вену. На его борту было 80 тонн автозапчастей. В воздухе у борта отказал двигатель. По словам очевидцев, они услышали хлопок, а потом как полетели детали. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. Воздушное судно садили на большой скорости при полном отказе приборов. В результате жесткой посадки никто не пострадал. На месте аварии работает комиссия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я услышал сильный хлопок, а от двигателя полетели запчасти»: мы разобрали основные версии аварийной посадки Ан-124 в «Толмачево».

Грузовой самолет, который вылетел в Вену, жестко сел в Новосибирске и выкатился за пределы ВПП. (подробнее)

«Самолет лежит на брюхе»: появилось видео с места аварийной посадки АН-124 в Новосибирске.

Борт садился на высокой скорости и выкатился за пределы взлетной полосы. (подробнее)