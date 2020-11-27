«Разыгралось нездоровое воображение»: мэр Новосибирска ответил на шутку Ивана Урганта о катке неприличной формы

Мэр Новосибирска ответил на шутку Урганта о катке неприличной формы. Фото: стоп-кадр

В пятницу, 27 ноября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на шутку Ивана Урганта о катке неприличной формы. Телеведущий снова высмеял ледовую площадку.

— Можно по-разному к этому вопросу относиться. Когда мы его заливали в прошлом году, то меньше всего думали о форме. Хотели сделать комфортную площадку для горожан, старались максимально использовать площадь. Мне близка позиция Урганта. На самом деле, так выстроена инфраструктура у театра оперы и балета: аллея и дорожки. Он говорит, почему летом никого не волнует этот вопрос, а зимой снова тема поднимается. Как только там появляется лед, у кого-то начинает играть воображение, предполагаю, что нездоровое воображение, — отметил Анатолий Локоть.

Напомним, новосибирский каток в прошлом году обсуждала вся страна. Внимание к ледовой площадке у театра оперы и балета было приковано с того момента, как фотограф Слава Степанов опубликовал снимки в соцсети. Он снял каток с высоты птичьего полета. Тогда многим площадка напомнила форму фаллоса. От высказываний в адрес катка не удержались Иван Ургант и Юрий Дудь, вице-мэр Анна Терешкова в свою очередь отметила, что «искусство должно возбуждать», чем вызвала волну осуждения.

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