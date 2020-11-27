Отключение отопления в Новосибирске 27 ноября 202 года: где нет тепла, когда дадут

Из-за ремонта на теплотрассе в новосибирске отключат отопление. Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно про отключение отопления в Новосибирске 27 ноября 2020 года. Временно без тепла останутся 42 дома, 9 социальных объекта и 53 общественных здания в Центральном районе города. В том числе без тепла останется региональное правительство. О причинах отключения рассказали в СГК.

— Сегодня устраняем дефект на магистральной теплотрассе диаметром 700 мм по улице Серебренниковской, — пояснили в компании.

Ремонт планируют закончить поздно вечером.

Напомним, из-за работ на теплотрассе сужена проезжая часть на улице Серебренниковского до 10 декабря.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Новосибирске будет морозно, но без ветра и снега. Столбик термометра опустится до -11 градусов.

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