Погода в Новосибирске на 27 ноября 2020 года: синоптики рассказали, что нас ждет

На улице будет морозно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 27 ноября 2020 года: будет морозно, но без ветра и снега. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В первой половине дня температура воздуха составит от -11 до -13 градусов, переменный ветер — 2-7 метров в секунду. Существенных осадков не будет, местами изморозь. Днем будет -10 — -12 градусов и также без осадков. Будет наблюдаться переменная облачность. Синоптики предупредили о гололедице на дорогах. По области будет чуть холоднее: до -13 градусов, — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» также обещает пасмурный день и морозный день. Температура утром будет -14 градусов, днем — -11 градусов, а вечером похолодает до -14 градусов.

По прогнозу синоптиков, в ближайшее время установится стабильная погода: похолодания или резкого потепления не будет.

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