Отцу двоих детей, взломавшему сайт новосибирского правительства, вынесли приговор

Житель Башкирии атаковал сайт правительства Новосибирской области. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Нефтекамский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины. Он взломал сайт правительства Новосибирской области.

— Судом установлено, что обвиняемый, находясь у себя дома, с личного компьютера установил на сервер вредоносное программное обеспечение. Далее он указал в программных настройках случайно выбранный диапазон IР-адресов информационных ресурсов, в том числе IР-адрес, принадлежащий правительству Новосибирской области, и осуществил компьютерную атаку. Тем самым он получил доступ к базам данных,- рассказали в Объединенной пресс-службе судов республики Башкортостан.

Мужчина признал свою вину. Суд учел, что у него на иждивении — двое маленьких детей. Суд учел эти обстоятельства и стал наказывать мужчину строго.

— Мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы с установлением ограничений и обязанностей, — сообщили в пресс-службе.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как сотрудник больницы случайно взломал сайт минздрава. Он объяснил это тем, что напротив хотел защитить ресурс, хотя в его обязанности это не входило, но ошибся. Суд оштрафовал новосибирца на 30 тысяч рублей, но с больницы работника не уволили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудник больницы нечаянно взломал сайт правительства Новосибирской области.

33-летнего «хакера» не стали увольнять с работы, но приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей. (подробнее)