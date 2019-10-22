2019-10-22T10:31:34+03:00
Происшествия

Сотрудник больницы нечаянно взломал сайт правительства Новосибирской области

33-летнего «хакера» не стали увольнять с работы, но приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей
Виктория МИНАЕВА
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Сотрудника не стали увольнять с работы, но теперь ему придется заплатить штраф.Сотрудника не стали увольнять с работы, но теперь ему придется заплатить штраф.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Центральном районном суде Новосибирска зачитали приговор 33-летнему программисту из местной больницы. Мужчина нечаянно взломал сайт регионального минздрава и правительства Новосибирской области.

— По его словам, он хотел защитить сайт больницы, хотя в его профессиональные обязанности это не входило. У него было несколько программ-сканеров веб-уязвимостей, среди которых были такие, как Netsparker, XSpider, Retina, Netcracker. Говорит, просто нажал кнопку «Пуск», и сам не понял, как все вышло, — рассказал КП-Новосибирск источник в суде. — Запустив программу, защищающую свой сайт, он по сути взломал защиту компьютерной информации базы данных местного минздрава, так как сайт больницы был с ним связан, а затем и новосибирского правительства.

Зачинщика компьютерной атаки вычислили новосибирские контрразведчики. Сотрудника больницы отдали под суд по части 1 статьи 273 УК РФ, то есть за «Использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

Суд был к преступнику снисходителен, все-таки хакером парня можно было назвать лишь с натяжкой.

— На работе сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности, а суд наказал его штрафом — 30 тысяч рублей, — говорит наш собеседник. — Не стоило без специализированных знаний и образования самостоятельно использовать, тем более устанавливать подобное компьютерное обеспечение. Иначе из пользователя можно быстро превратиться в хакера и попасть под уголовную статью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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