Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 27 ноября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Коронавирусом заболели с начала вспышки больше 21 тысячи человек. Фото: КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 27 ноября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1590 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 21972 человек, в том числе у 1397 детей, при этом выздоровели 17810 пациентов, скончались 717 человек.

В Городской клинической больнице №25 в Новосибирске проведут проверку, после двух случаев самоубийства среди пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. По его словам, первый случай произошел в отделении реанимации, а второй пациент уже готовился к выписке.

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