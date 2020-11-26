В новосибирской школе, где детей держали на морозе перед уроками, после скандала стали запускать учеников

Теперь детей в школу пускают без проблем. Фото: предоставлено героем публикации.

Скандал в новосибирской школе №47 получил неожиданное продолжение . Напомним, детей держали на морозе перед началом уроков и не запускали в здание. Объясняли это тем, что классы нельзя смешивать, чтобы не было вспышки коронавируса. Родители младшеклассников пожаловались в министерство образования, и это подействовало. Мамы и папы говорят, что детей теперь сразу пропускают в школу:

- Я с дочерью зашла в школу, где нас встретил завуч и девушка, что измеряет температуру. Ребёнка моего прям чуть ли не за руки затащили в холл, - рассказала КП-Новосибирск ОЛьга, мама одной из четвероклассниц. - Посмотрим, что будет до конца недели.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске детей 20 минут держали у школы на морозе, чтобы они не заразились коронавирусом

Мамы и папы младшеклассников возмущены и пишут жалобу в министерство образования (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru