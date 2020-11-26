У Обского моря новосибирца в розовой рубашке насмерть задавила электричка

Новосибирца сбила электричка.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В Советском районе Новосибирска произошла трагедия. У остановочной платформы «Обское море» на перегоне станций «Сеятель — Бердск» 25 ноября около 19.00 электричка сбила мужчину. От полученных травм он погиб на месте.
Сейчас полицейские ищут родных новосибирца. На вид ему 45-55 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, носил усы с проседью.
— Был одет в черные кожаные демисезонные полуботинки, черные брюки, розовую рубашку, темно-синий пиджак, коричневый клетчатый шарф, черную утепленную болоньевую куртку, — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СФО.
Всех, кому что-либо известно о личности погибшего, сотрудники транспортной полиции просят обратиться по телефону: 8 (383) 338-24-61.
Напомним, грузовой поезд сбил 22-летнего парня в начал ноября. Мужчина проехал свою остановку на электричке, вышел и решил вернуться на грузовом поезде, но неудачно зацепился, сорвался и погиб под колесами.
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