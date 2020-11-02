Под Новосибирском 22-летний парень погиб на железной дороге: в полиции рассказали подробности

Мужчина получил травмы, пытаясь проехать на грузовом поезде. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

В Новосибирской области мужчина погиб, пытаясь проехать на грузовом поезде. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

— Вечером 1 ноября 22-летний мужчина ехал на электричке в село Сокур, где работает на вахте. Предварительно установлено, что он разговаривал со знакомой по телефону и проехал нужную станцию. Тогда он вышел на следующей остановке и решил вернуться на грузовом поезде, идущем в обратном направлении, — рассказали в пресс-службе УТ МВД по СФО.

В ведомстве корреспонденту КП-Новосибирск уточнили, что сибиряк хотел встать на подножку и неудачно зацепился за деталь вагона, из-за чего получил смертельные травмы. Все причины и обстоятельства инцидента выясняют транспортные полицейские.

Напомним, в конце сентября под колесами грузового поезда погиб 27-летний новосибирец. Он переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском 27-летнего парня насмерть сбил поезд

Врачи не смогли его спасти (подробнее)