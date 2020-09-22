Под Новосибирском 27-летнего парня насмерть сбил поезд

ЧП произошло вечером 21 сентября.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Вечером в понедельник, 21 сентября, под товарный поезд возле города Обь попал 27-летний сибиряк. Он переходил рельсы в неположенном месте. Спасти мужчину не удалось: на следующее утро он умер в больнице.
— 27-летний местный житель был вблизи железнодорожной платформы 3317-ого километра перегона станций Обь — Чик. Машинист грузового поезда экстренно затормозил, но наезда избежать не смог. Пострадавшего мужчину доставили в центральную городскую больницу города Обь с многочисленными травмами и ушибами. Утром 22 сентября мужчина скончался, — сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО
Напомним, 7 сентября под поездом погиб 64-летний сибиряк. Он перебрал со спиртным и зашел на рельсы возле своей дачи, но на гудок машиниста не отреагировал.
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