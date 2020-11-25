В Новосибирске обокрали китайского бизнесмена: из его сейфа вытащили 2 миллиона

В Новосибирске у китайского бизнесмена украли два миллиона двести тысяч рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске у китайского бизнесмена украли два миллиона двести тысяч рублей. Сейчас преступников ищет полиция.

— Деньги украли из сейфа в квартире мужчины, расположенной в жилом доме в Октябрьском районе. Известно, что в квартире была установлена металлическая дверь, ключи хозяин не терял. Служебные собаки также не смогли помочь выйти на след преступников, — пояснил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Сейчас правоохранители разбираются в произошедшем. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как у новосибирского ученого с карты сняли 700 тысяч рублей. В краже денег подозревают мужчину, с которым он отдыхал и выпивал. Когда ученый снимал деньги в банкомате на выпивку, его знакомый подсмотрел пин-код карты. Чуть позже он украл ее и снял со счета деньги.

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