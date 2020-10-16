Сельчанин украл с карты новосибирского ученого 700 тысяч рублей

Приятель украло с карты ученого 700 тысяч рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

У новосибирского ученого с карты сняли 700 тысяч рублей. В краже денег подозревают мужчину, с которым он выпивал.

— Мужчины вместе отдыхали. Когда ученый снимал деньги в банкомате на выпивку, его знакомый подсмотрел пин-код карты. Чуть позже он украл ее и снял со счета 700 тысяч рублей. Личность знакомого установлена. Ранее он был судим, проживает в Каргатском районе селе Сумы, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Сейчас мужчину разыскивают полицейские. Проводится расследование.

Ранее КП-Новосибирск писала, как 38-летняя сибирячка во время посиделок украла с карты подруги 30 тысяч рублей. Она сама дала карту и сообщила ее пин-код. Женщина должна была сходить в магазин и купить алкоголь, но вместо этого сняла все, что было на карте подруги. Деньги женщина потратила меньше чем за сутки на личные нужды.

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