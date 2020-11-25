Продление учебного года в новосибирских школах в июне 2021: министр образования сделал заявление

Рассказываем, ожидает ли сибиряков продление учебного года в новосибирских школах в июне 2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассказываем, ожидает ли сибиряков продление учебного года в новосибирских школах в июне 2021. Министр образования региона Сергей Федорчук сообщил, что принимать такое решение школы будут самостоятельно.

— Что касается продления учебного года, то этот вопрос школы будут решать в индивидуальном порядке. Это будет зависеть, в том числе, и от тех учебных планов, которые введут у себя образовательные учреждения. Кто-то может продлить учебный год, а кто-то, например, может сократить остальные каникулы. Плана по всеобщему продлению учебного года у нас нет, однако я знаю, что отдельные школы у нас уже готовятся к этому. Тем не менее, официально это решение они еще не приняли, все будет известно ближе к февралю или марту, — пояснил на пресс-конференции Сергей Федорчук.

Министр также отметил, что при условии благоприятной эпидемиологической обстановки, власти рассчитывают начать третью четверть в очном формате. Разумеется, с соблюдением всех норм и правил, установленных Роспотребнадзором.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как будут проходить зимние каникулы у новосибирских школьников, и будут ли они продлены в этом году.

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