Погода в Новосибирске на 25 ноября 2020 года: будет снег и гололед

Синоптики рассказали, какой будет погода 25 ноября в Новосибирске. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 25 ноября 2020 года: синоптики предупредили о снеге и гололеде. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В первой половине дня температура воздуха составит от -5 до -7 градусов, ветер переменный 2-7 метров в секунду. Местами будет снег. Днем будет также -5 — -7 градусов с небольшим понижением в течение дня. Также будет переменная облачность. Синоптики предупредили о гололедице на дорогах. По области будет чуть холоднее: до -10 градусов, — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» также обещает пасмурный день. Температура утром будет -7 градусов, днем — -6 градусов, а вечером похолодает до -11 градусов.

Синоптики рассказали, что в ближайшие дни: 25 и 26 ноября, в пригороде Новосибирска ночью температура воздуха может опуститься до -18 -19 градусов.

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