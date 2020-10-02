Синоптики рассказали, какая зима ждет Новосибирск

Рассказываем, какая зима ждет новосибирцев. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики Российского гидрометцентра поделились долгосрочным прогнозом погоды на зиму 2020/2021 в Новосибирске. Декабрь в регионе будет довольно теплый, однако к концу зимы ударят сильные морозы.

— В декабре 2020 года среднемесячная температура в Сибири будет теплее, чем в прошлом году и составит около -15,5 градусов. В январе в среднем будет -18, 3 градуса, в феврале — около -17,5 градусов, это холоднее, чем в прошлом году, — сообщили в пресс-службе Росгидромета. Однако к марту по прогнозу воздух прогреется до -9 градусов — это будет значительно выше нормы.

Напомним, недавно синоптики опубликовали прогноз погоды в Новосибирске на октябрь. Прохлада и облачность в начале месяца сменится теплом, и воздух может прогреться до +13 градусов.

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