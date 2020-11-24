«В детстве он обворовал мать»: одноклассник рассказал об убийце сибирячки, пропавшей со своей машиной

В детстве мужчина украл у мамы с работы 50 тысяч рублей. Фото: Фото: пресс-службы Управления Судебного департамента в Новосибирской области

Одноклассник рассказал о 26-летнем мужчине, которого подозревают в убийстве женщины, пропавшей со своей машиной. Сибирячку искали 10 дней полицейские и волонтеры, пока не обнаружили ее тело под снегом в лесу. Оно было завернуто в простынь.

— Общались мы давно, еще в школе в селе Верх-Тула, учились с ним в одном классе. Потом он уехал и жил на улице Блюхера в Новосибирске. В школе были «косяки» у него, конечно, но больше шалости, потом он воровать начал, я один раз был на суде, там зачитывали очень большой послужной список. Знаю, что отбыл наказание за кражу, и после этого с ним никто из знакомых не общался, — рассказал КП-Новосибирск одноклассник Дмитрий.

Со слов знакомого мужчина рос в нормальной семье: всегда был и нормально одет. Много времени проводил у бабушки.

Мама его работала на почте. Дмитрий вспоминает, что был случай, когда он украл у нее на работе 50 тысяч рублей. Со слов одноклассника, говорили, что он несколько раз угонял машины.

— Он был нормальным парнем, балбесом, не более. Никогда не проявлял агрессию, но видимо со временем люди меняются…., — отметил Дмитрий.

Напомним, 26-летнего сибиряка подозревают в убийстве Татьяны Кучеевой. С женщиной он познакомился на СТО, а потом позвал в гости, где убил ее. В полиции рассказали, что мужчина хотел завладеть машиной сибирячки. Она ездила на кроссовере. После убийства, тело Татьяны сибиряк спрятал в сугробе в лесу. Женщины 10 дней искали полицейские и волонтеры.

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