«Мы не могли его взять»: муж сибирячки, бросившей щенка на морозе у приюта, объяснил поступок супруги

Муж сибирячки, бросившей щенка на морозе около приюта, объяснил в соцсетях ее поступок. Фото: стоп-кадры с записи видеонаблюдения

Муж сибирячки, бросившей щенка на морозе около приюта, объяснил в соцсетях ее поступок. По словам мужчины, женщина поступила так, пытаясь спасти малыша.

— Ей на работу подкинули этого щенка, прямо в снег. И судьба его была предрешена, если бы не супруга. Она его накормила и повезла в этот приют. К сожалению, мы не могли взять его к себе домой, у нас уже есть четыре собаки. В тот вечер приют должен был еще работать до 18.00, до конца рабочего дня оставалось 30 минут. Но по телефонам указанным на воротах никто не отвечал. На стук в дверь сторожки тоже никто не выходил. Вот и было принято такое решение — оставить щенка на территории приюта, в надежде, что его там заметят. Ведь приют — это то самое место, где помогают таким животным, разве не так? — написал супруг женщины, в комментариях под постом о произошедшем в паблике «Инцидент Новосибирск».

По словам мужчины, на следующий день его жена приехала в приют, чтобы узнать, как у щенка дела. Но местный сторож повел себя крайне некрасиво: он достал телефон и начал снимать женщину, оскорбляя ее при этом. Сибирячка просила мужчину прекратить съемку, но ее просьбы остались без внимания. Тогда женщина выхватила у него из рук телефон, чтобы удалить запись. После, как рассказывает сибиряк, сторож заломил его супруге руку и порвал пальто. Женщина бросила телефон в снег, вырвалась и убежала.

— В итоге сейчас жена на больничном, пальто надо покупать новое, да вот еще и прославилась. Так что в следующий раз мы уже, наверное, лучше пройдем мимо таких подкидышей, — пишут мужчина.

Напомним, произошла эта история 21 ноября. КП-Новосибирск рассказывала о произошедшем подробнее в своем материале. Поступок женщины попал на видео камеры наблюдения в приюте: щенок, оставленный сибирячкой, еще несколько раз подбегал к ней в надежде, что его все же заберут с собой. А потом сидел на холоде и ждал, что человек за ним вернется, пока его на нашли работники приюта.

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