Предательство попало на видео: девушка выкинула на улицу щенка, он пытался догнать ее машину

На видео попало, как девушка избавляется от щенка. Фото: стоп-кадры с записи видеонаблюдения

От этого видео вышибает слезу. И просыпается ненависть. Ненависть к девушке, которую видишь на этой совсем недолгой записи.

Сумерки. Дама в красном выходит из иномарки, достает из салона крохотную собачонку, несет ее на руках. В эти секунды еще кажется, что несет бережно, с любовью. Но вот барышня уже во дворе какого-то дома, она опускает зверька на снег и спешно уходит.

Щенок, наверное, еще не понял, что его выбросили. Он бежит вслед и лишь удивляется, что за человеком, кажется таким большим и надежным, захлопывается калитка. На мгновение собачонка мешкается, но вот проползает под оградой, и мчится к машине, чтобы вернуться в теплый салон. Но дверь автомобиля закрывается прямо перед ним, автомобиль мигает фарами, начинает разворачиваться, но останавливается…

Собака мечется, женщина выходит, но она не забирает щенка с собой, а вновь оставляет во дворе. Это двор – приюта «Верный друг». Женщина, видать, решила подбросить зверя. Только оставляя на холоде, не подумала, что ноябрьская ночь убьет детеныша, которому месяц от роду. Или подумала?

Как девушка подбрасывает собаку к приюту, засняли камеры наблюдения.

«Подкидыш» уже напуган, но еще не верит, что от него избавились, и вновь бежит за человеком. И вновь человек возвращает его в пустынный двор. Зверь вновь мчится вслед, но, видать, на этот раз дама проявляет больше воли, и уезжает, быстро разгоняясь на машине.

- Щенок остался в надежде, что женщина за ним вернется. На видеозаписи видно, что он мерз, плакал и кричал. В этот вечер был ветер, а ему даже спрятаться было негде, - рассказывает КП-Новосибирск учредитель приюта Инга Лебедева.

Малыша спасли сотрудники приюта. Сначала собачку назвали Леликом. Фото: https://vk.com/verniydrugnsk

Там во дворе стоит вагончик, в котором дежурит волонтер Дима. Он и не знал, что прямо за дверью дрожит от холода и скулит от обиды маленькое дите с короткой, не способной согреть шерсткой. Просто повезло, что волонтер вышел в магазин.

- Обессилевший замерзший щенок, съежившись, лежал на сугробе. Еще бы часа два, и он бы умер. Просто на счастье Дима тогда вышел, - говорит Инга.

Парень тут же понес подкидыша внутрь. Не смотря на то, что собачонка два часа провела на холоде, здоровье у нее оказалось крепким. Обиду на людей зверь не затаил – может, и не понял, что произошло.

В приюте малыша назвали Леликом. Если б Лелик умел разговаривать – возмутился бы: «я же – девочка!» Впрочем, скоро разобрались с гендерной ошибкой. А тут, как раз, будущая хозяйка нашлась: в приют приехала женщина, которая недавно похоронила своего питомца и старого доброго друга. Она и дала новое имя щенку – Бусинка.

Лелеки оказался девочкой, поэтому получил новое имя - Бусинка. Фото: https://vk.com/verniydrugnsk

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