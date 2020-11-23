В центре Новосибирска столкнулись две иномарки: одна из них снесла забор у тротуара

В центре Новосибирска столкнулись две иномарки. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

В центре Новосибирска столкнулись две иномарки. Одна из машин задела дорожное ограждение и сместила его.

— В центре города такое ДТП, машин всего две, судя по всему, они столкнулись, и одну из них занесло на ограждение. Сам момент аварии я не застал, ее уже оформляют аварийные комиссары, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Кремнев.

Одна из машин задела дорожное ограждение и сместила его. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

В Госавтоинспекции по Новосибирску КП-Новосибирск сообщили, что данное происшествие регистрировалось без участия сотрудников ГИБДД. Вероятнее всего, это было ДТП с материальным ущербом.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Советском районе Новосибирска водитель «Infiniti FX50» устроил массовое ДТП около дома №22 на улице Печатников. Выехав на встречную полосу, кроссовер столкнулся сначала «Toyota Passo», а потом отлетел в «Renault Logan». С места аварии водитель сбежал. Сейчас его разыскивают полицейские.

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