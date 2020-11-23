Новосибирец на «Infiniti» устроил массовое ДТП и сбежал: в больницу госпитализировали двоих пострадавших

Водитель дорого кроссовера устроил массовое ДТП. Фото: ГИБДД Новосибирска

В понедельник, 23 ноября, в Советском районе Новосибирска водитель на «Infiniti FX50» устроил массовое ДТП. Авария произошла у дома №22 на улице Печатников.

Выехав на встречную полосу, кроссовер столкнулся сначала «Toyota Passo», а потом отлетел в «Renault Logan». С места аварии водитель сбежал. Сейчас его разыскивают полицейские.

— В результате ДТП девушка-водитель «Toyota» с травмами доставлена в больницу, также госпитализирован пассажир «Renault», — рассказали в пресс-службе ГИБДД.

В ГИБДД напомнили что водителю, скрывшегося с места ДТП грозит арест до 15 суток.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении водителя «Infiniti FX50», просьба сообщить по телефона: 232 — 23 — 51 или 232 — 23 — 21.

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