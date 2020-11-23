«Примерз к сидению, еле отковыряли»: родные заявили о странных обстоятельствах гибли новосибирца, которого нашли мертвым в машине

Мужчину пропавшего почти 10 дней назад нашли мертвым. Фото: «Лиза Алерт»

Поиски 32-летнего Николая Вилкова завершились трагедией. Мужчину нашли мертвым в собственной машине на площади Станиславского. Подробности рассказала его гражданская жена Людмила.

— Николай лежал на заднем сидении автомобиля, из носа была кровь. Он сильно примерз к сидению, его буквально пришлось минут 15 отковыривать. Тело отправили на экспертизу, чтобы установить причину смерти. Сегодня уже 9 дней. Ждали пока разморозиться. Все очень странно, — рассказала КП-Новосибирск Людмила.

По словам жены Николая, она не знает, куда день исчезновения поехал муж, она утром ушла на работу, он в это время был дома.

Известно, что пара переехала в Новосибирск из Якутии. Хоронить мужчину будут в Новосибирске.

В СК по Новосибирской области смерть мужчину пока не прокомментировали.

Напомним, Николай пропал днем 14 ноября. Последний раз машину засекли камеры наблюдения на пересечении улиц Немировича-Данченко и Троллейная.

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