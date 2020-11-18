«Сел в машину и уехал»: в Новосибирске ищут мужчину с бородой и татуировками

В Новосибирске ищут 32-летнего Николая Валерьевича Вилкова. Фото: поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск»

В Новосибирске ищут 32-летнего Николая Валерьевича Вилкова. Мужчина уехал на своем автомобиле — серебристом Nissan Tiida — днем 14 ноября. Мужчина не сказал родственникам, куда направлялся, его местонахождение до сих пор остается неизвестным. Последний раз машину засекли камеры наблюдения на пересечении улиц Немировича-Данченко и Троллейная.

— Приметы: рост 180-190 сантиметров, плотное телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в черную куртку, серые спортивные штаны и черные кроссовки с белой подошвой. Мужчина носит усы и бороду, на груди и руке у него есть татуировки.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Николай Валерьевич или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номерам телефонов 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58. Сообщить также можно в полицию по единому номеру 112.

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