«Сильно распух»: в Новосибирске 16-летний мальчик засунул палец в дверной замок и застрял

Палец подростка из дверного замка достали спасатели. Фото: МАСС

В Ленинском районе Новосибирска 16-летний мальчик засунул средний палец руки в дверной замок, а обратно достать его не смог. Палец прилично опух. На помощь пришло вызвать спасателей МАСС.

— Это произошло около 9 утра 22 ноября. Осмотрев руку молодого человека, спасатели приняли решение перекусить металл с помощью слесарного инструмента, что и было сделано. Палец был деблокирован. Медицинская помощь молодому человеку не понадобилась.

Время окончания работы 09:35, — рассказали в МАСС.

Если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

Напомним, ранее в Новосибирске произошел курьезный случай. Мужчина застрял в мусоропроводе — на помощь ему прибыли спасатели. По словам самого попавшего в беду, на такой странный поступок он решился, чтобы достать свой паспорт, который он якобы случайно уронил в мусоропровод.

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