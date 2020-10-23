«Полез за паспортом»: в Новосибирске парень застрял в мусоропроводе

В Новосибирске мужчина застрял в мусоропроводе — на помощь ему прибыли спасатели. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске мужчина застрял в мусоропроводе — на помощь ему прибыли спасатели. По словам самого попавшего в беду, на такой странный поступок он решился, чтобы достать свой паспорт, который он якобы случайно уронил в мусоропровод.

— Сегодня, 23 октября, около полудня на телефон спасателей поступил вызов от жителей дома на улице Пархоменко. Люди рассказали, что в их доме парень забрался в мусопровод на уровне 1 этажа и не может выбраться сам, — сообщается в официальной группе Вконтакте спасателей МАСС.

По указанному адресу выехал оперативный экипаж. На месте действительно был обнаружен мужчина, который утверждал, что в мусоропровод он полез за своим паспортом. Спасатели взломали замок на двери помещения, куда попадает мусор и помогли парню выбраться. На работу у специалистов ушло всего чуть больше десяти минут.

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