Новосибирский моряк, перепевший Шуру, не прошел в финал шоу «Голос»

Олег выбыл в шаге до финала. Фото: скриншот из видео.

24-летний певец из Новосибирска Олег Шерин, покинул проект «Голос» в шаге от финала. Он и его сокомандник Дмитрий Венгеров исполнили песню Андреаса Юнсона «Glorious». В 90-х годах этот сингл входил в топ-10 музыкальных чартов в 5 странах.

— Я сейчас не завидую Валерию Сюткину. Ему нужно выбрать между двумя крутыми тембрами и харизматичными молодыми людьми, — отметила после выступления Полина Гагарина, певица и член жюри.

Валерий Сюткин, наставник ребят, сделал выбор в пользу Дмитрия.

— Валерий Меладович, спасибо за наставничество, — кратко высказался на сцене Олег Шейн.

Напомним, что Олег Шерин — моряк из Новосибирска. Свою первую песню он написал на корабле, удачно продал, и понеслась… В середине октября парень прошел «слепые прослушивания», где его и запреметил Валерий Сюткин.

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