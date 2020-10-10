Моряк из Новосибирска перепел Шуру и попал на шоу «Голос»

Олег участвует в шоу во второй раз. Фото: скриншот из видео

24-летний Олег Шерин — моряк из Новосибирска — прошел «слепые прослушивания» на шоу «Голос». Парень попал в команду к Валерию Сюткину — он был единственным, кто повернулся к парню. Сибиряк рассказал КП-Новосибирск о закулисье попудярного проекта .

Сейчас парень учится на музыкального продюсера. Валентин КОПАЛОВ.

В школьные годы сибиряк покорял голосом сердца не только учителей, но и одноклассниц: от девчонок после его песен под гитару отбоя не было. Но вот после школы парень выбрал совсем не творческую профессию: в его первом дипломе написано «судовой электромеханик».

— Я поступил в Сибирский государственный университет водного транспорта, отучился там пять лет. У нас была практика на судах, и именно там я написал свою первую песню. После продал ее одному новосибирскому исполнителю, — вспоминает парень. — Кстати, мне тогда уже звали на шоу «Голос». Я поехал, но не прошел дальше прослушивания в Останкино.

После Олег решил, что музыка — это его призвание. Парень поступил в академию Игоря Матвиенко, теперь он не морячок, а будущий музыкальный продюсер.

«МАМА ПОЧТИ НОЧЬ НЕ СПАЛА»

В этом году Олег снова решил принять участие в шоу «Голос». Сибиряк подал заявку за компанию со своим педагогом Ольгой Николаевой. У нее поехать не получилось, а вот парень решил не упускать шанс и попробовать свои силы повторно.

— Я долго готовился, репетировал. Выбор пал на песню Шуры «Отшумели летние дожди». Почему так получилось, не могу сказать. Нравится она и все тут, — говорит Олег.

Друзья всегда поддерживают парня. Валентин КОПАЛОВ.

Выступая на сцене, парень даже не рассчитывал, что к нему повернется один из наставников. Вместе с ним на программу приехали друзья-музыканты, которые, кстати, и помогли усовершенствовать минус давно известной композиции.

— Валерий Сюткин повернулся ко мне в самом конце, когда уже дослушал песню. У меня не было конкретной цели или желания пойти к кому-то одному. Еще в университете я был знаком с творчеством моего наставника. Пел песню группы «Браво» — «Любите, девушки, простых романтиков». Это был беспроигрышный вариант всегда, — объясняет парень.

Как только Олег вышел со съемочной площадки, то сразу позвонил маме. Она все время, пока шел отбор, держала руку на пульсе и каждые пять минут проверяла социальные сети, ждала сообщения от сына.

— Мама с папой безумно гордятся мной. Уже всем родственникам рассказали, наверно, о том, что я прошел, — говорит сибиряк.

Пока планов на будущее Олег не строит, а о финале еще не думает.

— Валерий Миладович дал нам очень хороший совет: «Делайте и действуйте здесь и сейчас». Буду именно так себя вести. Жить только здесь и сейчас, — говорит парень.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru