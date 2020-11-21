Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 21 ноября 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Больные коронавирусом есть в каждом районе Новосибирской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 21 ноября 2020 года заполнена полностью – зараженные есть в каждом районе региона.

По версии оперштаба, за очередные сутки в Новосибирской области выявлено еще 186 человек с соответствующим диагнозом. Вероятно, что на самом деле заболевших значительно больше. О том, сколько ежедневно получают положительных тестов на ковид, КП-Новосибирск рассказали в коммерческой клинике.

Скончались (опять же по данным оперативного штаба) еще пять пациентов. Это мужчины в возрасте 39 лет и 77 лет, женщины в возрасте 49 лет, 59 лет и 65 лет.