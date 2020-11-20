«Прилетела в гости?»: в Новосибирске на школьном дворе заметили сову

Птицу сфотографировали прохожие, позже снимок попал в сеть. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Новосибирцы заметили на школьном двое неожиданную гостью: на ветках дерева расположилась неясыть. Птицу сфотографировали прохожие, позже снимок попал в сеть.

— Вот такая гостья из леса была замечена сегодня на школьном дворе, недалеко от станции метро «Березовая роща», — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

В комментариях под постом многие люди написали, что птичка выглядит очень милой. А некоторые сибиряки отметили, что часто видят их в городе:

— Прямо-таки настоящий сибирский Хогвартс.

— Может она заблудилась?

— Она просто прелесть.

— Прилетела в гости?

— Я неясытей часто вижу в городе, — пишут люди.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как во дворе одного из жилых домов в Новосибирске заметили небольшую сову. Она устроилась подремать прямо на газоне под окнами.

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