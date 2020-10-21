«Кому-то пришло письмо из Хогвартса?»: новосибирцы заметили во дворе мгоноэтажки маленькую сову

Небольшая сова устроилась подремать прямо на газоне под окнами. Фото: "АСТ-54"

Во дворе одного из жилых домов в Новосибирске заметили необычную гостью. Небольшая сова устроилась подремать прямо на газоне под окнами.

— Сегодня, днем 21 октября, во двор дома №6 на улице Земнухова прилетела сова, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где были опубликованы фото и видео, присланные очевидцами. — Птица мирно подремала на газоне под окнами, а затем улетела.

Сибиряков такое забавное событие равнодушными не оставило. В комментариях под постом многие отметили, что сова выглядит очень милой. А некоторые не удержались от того, чтобы пошутить про роман Джоан Роулинг «Гарри Поттер», где именно совы разносили волшебникам письма:

— Кому-то пришло письмо из Хогвартса?

— Какая она милашечная!

— Может быть, сова домашняя? Просто вылетела ненадолго.

— Какая она красивая! Я таких вижу иногда на окраинах города, — пишут люди.

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