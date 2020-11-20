В правительстве рассказали, насколько может подорожать проезд в метро в Новосибирске с 15 декабря 2020 года

Проезд в метро в Новосибирске в декабре 2020 года может подорожать. Фото: Даба ДАБАЕВ

Проезд в метро в Новосибирске с 15 декабря 2020 года может подорожать. В департаменте по тарифам Новосибирской области подготовили проект об увеличении стоимости проезда. Согласно ему, горожанам за возможность проехаться в подземке придется заплатить 26 рублей. Это на один рубль дороже, чем сейчас.

— Установить и ввести в действие с 15 декабря 2020 года предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм метрополитеном по муниципальным маршрутам в размере 26 рублей за одну перевозку, — говорится в тексте проекта, опубликованном на сайте департамента.

Пока что документ еще не принят и только обсуждается. Напомним, в декабре прошлого года КП-Новосибирск писала об увеличении тарифов на проезд в общественном транспорте. Тогда департамент по по тарифам Новосибирской области принял решение об утверждении тарифов для МКП «Горэлектротранспорт» — 23 рубля, на автобусные перевозки — 24 рубля. Проект об установлении тарифа в 25 рублей для МУП «Новосибирский метрополитен» был одобрен 25 ноября на заседании Правительства региона. Действовать новые тарифы начнут с 8 декабря 2019 года.

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