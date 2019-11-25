2019-11-25T16:10:43+03:00
Общество

Готовьте кошельки: на сколько подорожает проезд в Новосибирске с 8 декабря

В Новосибирске утвердили положения о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске утвердили положение об изменении тарифов на проезд в общественном транспорте.В Новосибирске утвердили положение об изменении тарифов на проезд в общественном транспорте.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Новосибирске утвердили положения о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте. Департамент по тарифам Новосибирской области рассмотрел предложение мэрии города Новосибирска об установлении новых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным транспортом.

Руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров объяснил необходимость повышения цен тем, что городу требуется реконструкция и замена более 50 км трамвайных путей (примерно 40% протяженности). Для этого предлагается внести в тариф инвестиционную составляющую в размере 1 рубля на ремонт верхнего строения пути и установить тариф для МКП «Горэлектротранспорт» не менее 23 рублей за перевозку одного пассажира. Помимо этого, в связи с подорожанием дизельного топлива и ремонтных работ автобусов, муниципалитет изменил цену и на автобусные перевозки. Теперь она будет составлять до 24 рублей.

— Кроме того, мэрия предложила внести инвестиционную составляющую в размере двух рублей на покупку нового подвижного состава для метро, а также изменить сумму за перевозку одного пассажира — не менее 25 рублей, — сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области. — Объясняются эти изменения тем, что через 15 лет этот парк будет непригоден для использования, поэтому состав необходимо постепенно обновлять. Менять не менее пяти вагонов в год.

В итоге, департамент по тарифам Новосибирской области принял решение об утверждении тарифов для МКП «Горэлектротранспорт» — 23 рубля, на автобусные перевозки — 24 рубля. Проект об установлении тарифа в 25 рублей для МУП «Новосибирский метрополитен» был одобрен 25 ноября на заседании Правительства региона. Действовать новые тарифы начнут с 8 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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