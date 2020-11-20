В Росавиации рассказали, как вывезут из «Толмачево» аварийно севший Ан-124

В Росавиации рассказали, как будут вывозить из «Толмачево» аварийно севший Ан-124 «Руслан». Фото: «АСТ-54»

В Росавиации рассказали, как будут вывозить из «Толмачево» аварийно севший Ан-124 «Руслан». Напомним, грузовое воздушное экстренно судно приземлилось в Новосибирске 13 ноября — следователи считают, что одной из причин случившегося стали неполадки с двигателем. На борту в момент случившегося находились 14 членов экипажа — к счастью, никто из них не пострадал.

— Для эвакуации самолета из Ульяновска прибыло 18 человек инженерно- технического состава со специальным оборудованием для подъема самолета. Силами аэропорта сейчас строится временная дорога общей протяженностью свыше 300 метров. На строительстве работают 2 бульдозера, снимающих грунт, делая углубление до 0,5 метров, шириной 12 метров. Углубление засыпается щебнем. В самолете восстанавливают электроснабжение, чтобы получить возможность использовать бортовую систему погрузочно- разгрузочного оборудования для разгрузки судна. Для уменьшения веса самолета из топливных баков сливается горючее, — пояснили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта Росавиации.

В Росавиации также добавили, что после эвакуации самолета его техническое состояние будет оценено, и уже после этого будет приниматься решение о том, подлежит ли он ремонту и пригоден ли для дальнейшего использования.

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