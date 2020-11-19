Вирусолог объяснил, опасны ли мутации коронавируса

Анна Попова не так давно заявила о выявлении в регионах Сибири нового варианта коронавируса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не так давно заявила о выявлении в регионах Сибири нового варианта коронавируса. Вирусолог Сергей Нетесов объяснил, насколько эти мутации COVID-19 могут быть опасны и будет ли эффективна против них вакцина «Вектора».

— Все живые существа меняются в ходе размножения, и это — один из главных способов эволюционировать. Вирусы просто маленькие и изменяются быстрее, чем люди, растения и животные. Весь вопрос в том, насколько эти изменения в геномах циркулирующих вирусов влияют на их патогенность, выживание в окружающей среде и способность к распространению. Вот по этому поводу Анна Юрьевна Попова не сказала ничего. А это означает, что никаких принципиально новых штаммов, у которых изменилась бы патогенность, выживание и скорость распространения, пока не выявлено. Поэтому я лично считаю, что нам, простым людям, нужно пока успокоиться и понять, что ничего сверхъестественного и даже существенного на самом деле не произошло, — пояснил Сергей Нетесов изданию «Сибкрай.ru».

Вирусолог также отметил, поскольку каких-либо серьезных изменений у вируса, в том числе и касающихся вакциноустойчивости, нет, то и на его восприимчивость к новой вакцине эта мутация никак не повлияет.

Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее разбирала вопрос о мутации коронавируса с вирусологом Александром Чепурновым — ведущим научным сотрудником Института клинической и экспериментальной медицины. В прошлом он сам возглавлял лабораторию в «Векторе» и работал с самыми опасными вирусами. Его реакция на заявление главы Роспотребнадзора оказалась неоднозначной.

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